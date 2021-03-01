«يوم حزين».. كيف نعى الفنانون يوسف شعبان وأحلام الجريتلى؟

خيم الحزن على الوسط الفني، أمس الأحد، بعد وفاة الفنان يوسف شعبان، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 90 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا في أحد المستشفيات بالعجوزة، كما رحلت معه في نفس اليوم الفنانة الكبيرة أحلام الجريتلي عن عمر يناهز 70 عامًا.قال الفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية: "إنا لله وإنا إليه راجعون ياربي مصيبتين في يوم واحد.. الله يرحمك يا أحلام كنتي أخت وصديقة عزيزة وفنانة عظيمة إن شاء الله في جنة الخلد.. لن ننساكي".ونعى الفنان سامي مغاوري "الجريتلي" قائلا:"رحلت عنا الفنانة القديرة والأخت الكريمة أحلام الجريتلي رفيقة رحلة الكفاح المشترك في مسرح الطليعة وداعًا وإنا لله وإنا اليه راجعون".ونعت الفنانة لاشينة لاشين الفنانة أحلام الجريتلي التي توفت في اليوم نفسه لرحيل الفنان يوسف شعبان قائلة:" يعنى أحلام الجريتلي ويوسف شعبان في يوم واحد.. ملعون أبوكى ياكورونا.. يا رب رحمتك وعفوك ورضاك وسترك دنيا وآخرة".وقال الفنان الشاب محمد على رزق: "البقاء لله وحده الأستاذة الجميلة أحلام الجريتلي في ذمة الله.. نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة.. هتوحشيني يا أم هيما".وقال الكاتب عبدالرحيم كمال عن تعاونه مع الفنانة الراحلة في أكثر من عمل: "رحم الله الفنانة المصرية الكبيرة أحلام الجريتلي التي شاركتنا في مسلسل "يونس ولد فضة" وكانت شديدة الحرص على حسن الأداء وقدمت الشخصية بوعي وذكاء واختلاف، وكانت آخر مشاركة مشتركة في مسلسل القاهرة كابول الذي سيعرض بإذن الله في رمضان المقبل وقدمت الكثير من الأعمال الجيدة والمميزة، رحمها الله رحمة واسعة.نشر الإعلامي رامي رضوان، مجموعة للصور للفنان الراحل، وكتب تعليقًا: "وداعا النجم الكبير يوسف شعبان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص التعازي لأسرته الكريمة وكل محبيه".كما أعربت النجمة نادية الجندي، عن حزنها الشديد لفقدان صديقها الفنان يوسف شعبان، وكتبت تعليقًا: "توفي منذ قليل، الفنان يوسف شعبان، واحد من أهم رموز الفن العربي ربنا يرحمه يا رب البقاء لله".ونشرت أيضا الإعلامية بوسي شلبي، صورة للفنان الراحل، وأعربت عن حزنها وكتبت تعليق: "البقاء لله".وعلق الفنان أشرف زكي، قائلا: "وداعا أستاذي وصديقي وحبيبي".ونشرت الفنانة منة فضالي، صورًا للفنان يوسف شعبان في مرحلة الشباب وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. في ذمة الله العملاق نجم الدراما والسينما، العظيم الأستاذ يوسف شعبان ستظل في قلوبنا دائما".ونشر الفنان يوسف عيد، صورة للراحل قائلًا: "وداعا يوسف شعبان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".وكتبت الفنانة منال سلامة، قائلة: "رحم الله الفنان القدير يوسف شعبان.. الرائعون يرحلون البقاء لله".وعلقت الفنانة بدرية طلبة، عبر صفحتها على موقع "إنستجرام"، "البقاء لله.. دعواتكم للنجم يوسف شعبان".بالإضافة إلي حملة الهجوم التي شنها عدد من الفنانين علي النجم محمد رمضان لعدم نعيه للفنان الراحل الكبير يوسف شعبان.