قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأوقاف الإنجيلية والكاثوليكية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بتشكيل هيئة الأوقاف الإنجيلية والكاثوليكية.وجاء نص قرار الرئيس السيسي رقم 81 لعام 2021 بتشكيل هيئة الأوقاف الإنجيلية لمدة 4 سنوات برئاسة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس المجلس الإنجيلي العام، بالإضافة إلى عضوية نائب رئيس الطائفة وسكرتير المجلس الإنجيلي والأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس نادي لبيب والمستشار بطرس دانيال وماجد أديب فهيم وصموئيل باقي صدقه والمستشار يوسف طلعت.كما نص الرئيس السيسي رقم 80 لعام 2021 بتشكيل هيئة الأوقاف الكاثوليكية لمدة 4 سنوات برئاسة بطريرك الكاثوليك، وعضوية وكيل الأوقاف الإيبارشية ومطران الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك، ومطران طيبة للأقباط الكاثوليك ومطران الموارنة في مصر، ومطران الأرمن الكاثوليك ومستشار جميل حليم.