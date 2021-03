التاريخ الزمني للعلاقة بين أنجلينا جولي وبراد بيت

جميع العلاقات لها فترات صعود وهبوط خاصة في هوليوود، لكن الجدول الزمني لعلاقة براد بيت وأنجلينا جولي رائع بشكل خاص، فقد كانت فضيحة عندما التقى الزوجان وكان "بيت" لا يزال متزوجًا من جينيفر أنيستون عندما التقى بجولي في فيلم «السيد والسيدة سميث»، لكنهما نفيا الشائعات.



لذلك عندما تقدمت جولي بطلب الطلاق من بيت في عام 2016، أشاعت الأخبار على الفور صدمة عبر هوليوود ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فعلى مدار 12 عاما من الفضائح والمخاوف وتربية ستة أطفال معًا، ما الذي يمكن أن يكون نقطة الانهيار؟، لذلك نصطحبكم في جولة حول أشهر التواريخ في علاقة الحبيبين الأشهر في هوليوود.





رحلة تبني الأطفال وحمل جولي

وفي يوليو 2005، تم مشاهدة بيت وجولي وهما يقضيان إجازتهما معًا في كينيا، وبدا كزوجين سعيدين، في تلك الفترة كانت قد تبنت ابنها الأول مادوكس، وابنتها زهرة من إثيوبيا، ثم أنجبت جولي ابنتها الأولى البيولوجية شايلوه في ناميبيا في مايو 2006، وظهرت بعد شهر على مجلة «الناس»، وبلغت إيرادات مبيعات الصور في المجلة 4.1 مليون دولار أمريكي.





ولم يعلن الحبيبان حتى الآن عن زواج أو شىء من هذا القبيل، وفي مارس 2007 توجه بيت وجولي إلى فيتنام لتبني باكس البالغ من العمر ثلاث سنوات، وفي فبراير 2008 وصلت جولي إلى حفل توزيع جوائز الروح المستقلة مع بعض الأخبار المفاجئة بأنها حامل، وفي مهرجان كان السينمائي، تم الكشف عن أنها تتوقع بالفعل توأمًا.





وفي يوليو 2008 وُلد التوأم نوكس ليون وفيفيان مارشيلين في نيس بفرنسا، وظهرا لأول مرة على غلاف «People» بعد شهر، وتبرعت بالإيرادات لدار رعاية أيتام ابنتها زهرا.





ثم صدر كتاب إيان هالبرين Brangelina: The Untold Story of Brad Pitt and Angelina Jolie، وفيه وجّه المؤلف، الذي يدّعي أنه استشار ما يقرب من 900 مصدر، العديد من الاتهامات الصادمة، بما في ذلك أن براد خدع أنجلينا، وبعد أن نشرت «News of the World» تقريرًا يفيد بانقسام بيت وجولي في فبراير 2010، رفع الزوجان دعوى قضائية على المنشور.