رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

التاريخ الزمني للعلاقة بين أنجلينا جولي وبراد بيت

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:16 م
أنجلينا جولي وبراد
أنجلينا جولي وبراد بيت
غادة موسى
طباعة
جميع العلاقات لها فترات صعود وهبوط خاصة في هوليوود، لكن الجدول الزمني لعلاقة براد بيت وأنجلينا جولي رائع بشكل خاص، فقد كانت فضيحة عندما التقى الزوجان وكان "بيت" لا يزال متزوجًا من جينيفر أنيستون عندما التقى بجولي في فيلم «السيد والسيدة سميث»، لكنهما نفيا الشائعات.

لذلك عندما تقدمت جولي بطلب الطلاق من بيت في عام 2016، أشاعت الأخبار على الفور صدمة عبر هوليوود ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فعلى مدار 12 عاما من الفضائح والمخاوف وتربية ستة أطفال معًا، ما الذي يمكن أن يكون نقطة الانهيار؟، لذلك نصطحبكم في جولة حول أشهر التواريخ في علاقة الحبيبين الأشهر في هوليوود.

التاريخ الزمني للعلاقة
السيد والسيدة سميث.. بداية الحب
في صيف 2004 التقى بيت وجولي أثناء تصوير فيلمهما التجسسي المثير «السيد والسيدة سميث»، وعلى الرغم من أنهما كانا ينفيان شائعات العلاقة في البداية، اعترفا لاحقًا بأن ذلك حدث ووقعا في الحب، الأمر الذى كان مثيرا للجدل ومؤسفا لأن بيت كان لا يزال متزوجا من أنيستون.

وفي وقت لاحق أعلنت أنيستون انفصالها عن بيت بعد خمس سنوات من الزواج، مشيرة إلى أن هناك خلافات عديدة، ولا يمكن حلها.

التاريخ الزمني للعلاقة
رحلة تبني الأطفال وحمل جولي
وفي يوليو 2005، تم مشاهدة بيت وجولي وهما يقضيان إجازتهما معًا في كينيا، وبدا كزوجين سعيدين، في تلك الفترة كانت قد تبنت ابنها الأول مادوكس، وابنتها زهرة من إثيوبيا، ثم أنجبت جولي ابنتها الأولى البيولوجية شايلوه في ناميبيا في مايو 2006، وظهرت بعد شهر على مجلة «الناس»، وبلغت إيرادات مبيعات الصور في المجلة 4.1 مليون دولار أمريكي.

ولم يعلن الحبيبان حتى الآن عن زواج أو شىء من هذا القبيل، وفي مارس 2007 توجه بيت وجولي إلى فيتنام لتبني باكس البالغ من العمر ثلاث سنوات، وفي فبراير 2008 وصلت جولي إلى حفل توزيع جوائز الروح المستقلة مع بعض الأخبار المفاجئة بأنها حامل، وفي مهرجان كان السينمائي، تم الكشف عن أنها تتوقع بالفعل توأمًا.

وفي يوليو 2008 وُلد التوأم نوكس ليون وفيفيان مارشيلين في نيس بفرنسا، وظهرا لأول مرة على غلاف «People» بعد شهر، وتبرعت بالإيرادات لدار رعاية أيتام ابنتها زهرا.

ثم صدر كتاب إيان هالبرين Brangelina: The Untold Story of Brad Pitt and Angelina Jolie، وفيه وجّه المؤلف، الذي يدّعي أنه استشار ما يقرب من 900 مصدر، العديد من الاتهامات الصادمة، بما في ذلك أن براد خدع أنجلينا، وبعد أن نشرت «News of the World» تقريرًا يفيد بانقسام بيت وجولي في فبراير 2010، رفع الزوجان دعوى قضائية على المنشور.

التاريخ الزمني للعلاقة
زواج جولي وبراد رسميًا
وهذه المرة بدأت تنتشر شائعات الزواج، بعد أن أشار جوني ديب إلى براد بيت باعتباره زوج أنجلينا جولي في مقال نشرته مجلة «فانيتي فير»، وفي أبريل 2012 بدأت جولي في ارتداء خاتم خطوبة من «بيت» بقيمة مليون دولار.

وبعدها بعام خضعت أنجلينا لاستئصال الثدي، ووجهت شكرا كبيرا لبراد على وقوفه معها، ومشاركتها الضحك أثناء تلقيها العلاج، وفي أغسطس 2014 تزوج الحبيبان في فرنسا بصحبة أطفالهما.
التاريخ الزمني للعلاقة
طلاق لم ينتهِ حتى الآن
وفي عام 2016 تقدمت جولي بطلب الطلاق من براد بيت، مشيرة إلى اختلافات، وطلبت حضانة أطفالهما الستة، وأصدر محامي الزوجين روبرت أوفر بيانًا: "تم اتخاذ هذا القرار من أجل صحة الأسرة"، وحتى الآن لم ينتهِ الأمر رسميا.

وفي يوليو 2020 تسبب بيت وجولي في إثارة بعض الضجة بعد أن شوهدا في منزلها، ولكن ليس لديهما أي خطط للمصالحة، وأي اتصال بينهما يتعلق باحتياجات أطفالهما ومستقبلهم، وبعد ذلك بدأت الشائعات تنتشر عن أن لبيت سيدة جديدة في حياته، وهي عارضة الأزياء الألمانية نيكول بوتورالسكي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

زوجة أيمن نور تفضح إعلاميي الإخوان

الصور

image description

جامعة دمياط تشارك فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«تعليم دمياط»: 95% أدوا امتحان الصف الأول الثانوي

image description

«مياه القناة»: حملات على استغلال مياه الشرب فى غسيل السيارات

image description

التزام وانضباط بلجان الدراسات العليا بجامعة القناة (صور)

image description

سكرتير مساعد أسيوط يتفقد أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعي

الأكثر قراءة

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 12

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

الازدحام المروري بولاية نيجيرية يُهدر 4 تريليونات نيرة سنويًا

ارتفاع نسبة المواطنين المقتنعين بتلقي لقاح كورونا في العديد من البلدان

حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

أيام زمان

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

ثاروا ضدها.. كواليس غضب الفنانين من دخول فيروز لمصر

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

الموت يغيب الباحث السورى محمد مروان مراد عضو اتحاد الكتاب العرب

«شهر الفرانكفونية».. برنامج احتفالات المركز الفرنسى

التشكيلية وفاء ياديس تطلق معرض «سلام الأرض» للأطفال أونلاين

إطلاق جوائز معرض القاهرة للكتاب 2021