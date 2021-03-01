«الزراعة»: دودة الحشد من أخطر الحشرات على مستوى العالم

قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، في كلمته خلال ورشة العمل دور العمليات الزراعية فى مكافحة دودة الحشد الخريفية، موضحا أن دودة الحشد تعد من أخطر الحشرات الاقتصادية على مستوى العالم ولها مدى واسع جدا من العوائل النباتية مثل الذرة الشامية والذرة الرفيعة والدخن والقمح والأرز وفول الصويا والقطن والبرسيم الحجازى وكثير من محاصيل الخضر ومحاصيل المراعى والمحاصيل البستانية.وأضاف «خليل» في كلمته خلال ورشة العمل التشاورية لمشروع الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية وتستمر حتى غدا الثلاثاء أن الذرة الشامية تعتبر أفضل العوائل لهذه الحشرة ويقدر متوسط نسبة الإصابة بهذه الحشرة عالميا مابين 32 – 60% تختلف من منطقة لأخرى.وأوضح مدير معهد المحاصيل أنه بنهاية عام 2019 تم تسجيل الحشرة فى جميع دول القارة الإفريقية تقريبا حسب تقارير منظمة الأغذية والزراعة، مؤكدا أن خطورة هذه الحشرة تكمن في القدرة الفائقة للحشرة الكاملة على الهجرة فى مجموعات إذا ما توافرت الظروف المناخية الملائمة (الرياح).وأشار «خليل» إلى أن الحشرة تتغذى بشراهة على المجموع الخضرى وتنتج عدة أجيال فى العام ولها قدرة كبيرة على التأقلم مع مدى واسع من الظروف المناخية واكتسبت الحشرة مقاومة للعديد من المبيدات الكيماوية التى تستخدم بكثافه لمكافحتها، حيث أن المكافحة الكيماوية مازالت هي الوسيلة الرئيسية لمكافحة هذه الحشرة.