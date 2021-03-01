تعرف على تردد قناة الشباب سبورت العراقية عبر نايل سات 2021

تردد قناة الشباب سبورت العراقية عبر نايل سات 2021

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1 - القمر الصناعي: عرب سات.

2 - التردد: 10850.

3 - معامل الترميز: 27500.

4 - الاستقطاب: أفقي (H).

5 - معدل تصحيح الخطأ: 4 3.

6 - الجودة: HD.

7 - اسم القناة في قائمة التلفزيون Al shabab Sport HD. 1 - القمر الصناعي: عرب سات.2 - التردد: 10850.3 - معامل الترميز: 27500.4 - الاستقطاب: أفقي (H).5 - معدل تصحيح الخطأ: 4 3.6 - الجودة: HD.7 - اسم القناة في قائمة التلفزيون Al shabab Sport HD.









تردد قناة الشباب سبورت العراقية عبر نايل سات2021، تصدر محركات البحث العالمي "جوجل" من قبل عشاق كرة القدم حيث تنقل قناة الشباب سبورت العراقية العديد من البرامج واستديوهات التحليل الرياضية، للمباريات واللقاءات الكروية الهامة، والتي تنتاقش آداء اللاعبين وآخر المستجدات على الساحة الرياضية.وتم إطلاق القناة في 17 ديسمبر الماضي 2020، من العراق، وتهتم القناة بعرض المباريات الهامة في الدوري العراقي الممتاز، علاوة على تقديمها للمباريات المحلية والعالمية الأخرى، كما تحرص على تقديم البرامج المتنوعة عبر شاشتها التلفزيونية، وذلك طوال اليوم على مدار 24 ساعة، والتي من أهمها الاستديوهات التحليلية، والبرامج التي تهتم بنقل أخبار اللاعبين، وأبرز التطورات والتغيرات في كرة القدم المحلية والعالمية، كما تقدم برامج عن الكاراتيه والسباحة وكرة السلة، بالإضافة إلى مباريات كرة القدم المتميزة.وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاثنين 1-3-2021 تردد قناة الشباب سبورت العراقية عبر نايل سات 2021، والتي تعتبر من أكثر القنوات شهرة وانتشارًا في مجال الرياضة، وهذا يرجع لأن شريحة كبيرة من الشعوب تهتم بالمباريات خاصةً كرة القدم، سواء العربية منها أو المنتخبات الأجنبية، فكثيرًا ما يُتابع الأفراد المواعيد الخاصة بعرض كل مباراة، وذلك من خلال السطور القادمة:-1 - القمر الصناعي: نايل سات.2 - التردد: 10873.3 - معامل الترميز: 27500.4 - الاستقطاب: عمودي (V).5 - معدل تصحيح الخطأ: 78.6 - الجودة: HD.7- اسم القناة: Al shabab Sport HD