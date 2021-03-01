محافظ الفيوم يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز سنورس

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، عددًا من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021 بمركز سنورس، وذلك بحضور المهندس محمود هاشم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ الميدانية بمركز سنورس شملت تفقد أعمال الرصف بشوارع ناصر، والراضي، والمرادني، ولطفي عبد الله، بإجمالي 3 كم، واستمع المحافظ، لشرح من رئيس المدينة، حول مشروعات الخطة الاستثمارية بالمركز، ومراحل وآليات العمل، مشددًا على ضرورة الانتهاء من كل أعمال البنية التحتية، مثل إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ورفع مطابق الصرف الصحي، وتوصيل مواسير الغاز الطبيعي، بجميع الشوارع قبل بدء أعمال الرصف، مع مراعاة الاشتراطات الفنية والهندسية في تنفيذ الأعمال.كما تفقد "الأنصاري" عددًا من شوارع مدينة سنورس، واستمع لمشكلات عدد من المواطنين، ووجه رئيس المدينة بسرعة حلها.وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن جولة المحافظ شملت تفقد أعمال التكاسي بطريق عزبة عبد العظيم التابعة للوحدة المحلية بمنشأة عتمان، والتي تشمل تنفيذ حوائط ساندة بطول 380 مترًا مقسمة على 3 قطاعات بتكلفة إجمالية 6 مليون جنيه، وتفقد أعمال التكاسي بعزبة وهدان طريق الرفيع بطول 100 متر مقسمة على قطاعين.عقب ذلك، عقد محافظ الفيوم اجتماعًا مع مسئولي الإدارة الهندسية بمجلس مدينة سنورس، ومسئولي المركز التكنولوجي، لبحث آليات العمل والمشكلات التى تواجه تنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل، وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق المشترك، وتركيز الجهود، وتقسيم عمل اللجان في فحص ملفات التصالح إلى قطاعات، لتيسير العمل وإنجازه في أسرع وقت.