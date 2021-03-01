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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ السويس يكرم مديرى الصحة والإسكان (صور)

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:44 م
جريدة الدستور
كريم أنور
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قدم اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، الشكر والتقدير للدكتور أحمد البرعى، مدير عام مديرية الصحة، على ما قدم من جهود للارتقاء بمنظومة الصحة بالسويس.

جاء ذلك خلال تكريم محافظ السويس لكل من المهندس عبد الصمد أحمد، مدير عام مديرية الإسكان، لبلوغه سن التقاعد، والدكتور أحمد البرعى، مدير مديرية الصحة السابق، لتوليه منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية بوزارة الصحة.

كما قدم المحافظ الشكر والتقدير للمهندس عبد الصمد أحمد، مدير عام مديرية الإسكان، على الخدمات الجليلة التى قدمها فى مجال الإسكان والمرافق خلال فترة توليه رئاسة المديرية.

حضر التكريم الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، والأستاذ خالد سعداوى، السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات وقيادات مديريتي الصحة والإسكان.

وفى اللقاء أكد المحافظ على مديرى الصحة ومديرية الإسكان الجديدين على بذل كل الجهود من أجل استكمال مسيرة المديرين السابقين والارتقاء بالعمل داخل مديرية الصحة ومديرية الإسكان.

وفى نهاية اللقاء قدم المحافظ درع محافظة السويس وشهادة تقدير للمكرمين وفاءً لما قدموه من خدمات جليلة خلال فترة خدمتهم.

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