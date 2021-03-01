«التموين»: عدد المحال المشاركة بالأوكازيون 3060

أكد المهندس أيمن حسام مساعد الوزير لشئون التجارة الداخلية، أنه تم تحرير 621 محضرا منها 3 لمحال لم تعلن الأسعار و618 آخرين تنوعوا ما بين الأوكازيون الوهمي والعمل دون تصريح.وقال «حسام» إن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون بعد مد فترة طبقًا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وصل لـ3060 محال تجاري، كان للقاهرة النصيب الأكبر منها بعدد 1194 محال تجاري ثم الجيزة 447 ثم الاسكندرية 303 يليها المنيا 118 محال مشارك ثم سوهاج 97 محال تجاريا.وأكد أن قطاع التجارة الداخلية بمفتشيه سيواصل الحملات الرقابية على المحال المشاركة تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، مشيرا إلى أن الهدف من الأوكازيون تحقيق الرواج التجاري للمحال وحصول المواطنين على سلع بتخفيضات تصل في بعضها لـ50%.