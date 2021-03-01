كندا: إعطاء 1.87 مليون جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن

جرى إعطاء 1.87 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في كندا حتى الآن، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.ويقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ54 ألفا و698 جرعة لكل يوم، ووفقا لهذا المعدل من المتوقع أن تستغرق كندا 2.8 لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.وبدأ التطعيم في كندا منذ نحو 10 أسابيع.وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 871 ألفا و694 إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الإثنين، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.