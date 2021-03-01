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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف تعلن افتتاح 19 مسجدًا جديدًا بالمحافظات.. الجمعة

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:39 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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تفتتح وزارة الأوقاف، الجمعة المقبل، 19 مسجدًا جديدًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (951) مسجدًا حتى تاريخه.

وفيما يلى قائمة بأسماء المساجد المقرر افتتاحها فى كل محافظة:
أولًا: مساجد الافتتاحات:
مديرية أوقاف الأقصر
1. الرحمة- شارع الإسطبل- إسنا.
2. بلال بن رباح بنجع خليدي- منشأة العماري.

مديرية أوقاف قنا
3. نور الإيمان- مدينة قوص.
4. عباد الرحمن- خزام- قوص.
5. الرحمن نجع الحجيري- قفط.
6. أبو الحسن الشاذلي- القلعة- فقط.
7. الخلفاء الراشدين- كرم عمران- قنا.

مديرية أوقاف المنوفية
8. المغفرة- ميت أبو الكوم- مركز تلا.

مديرية أوقاف الغربية
9. يوسف الصديق- كتامة بسيون.

مديرية أوقاف أسوان
10. السلام- أبو الريش بحري- المليقطة.

مديرية أوقاف البحيرة
11. النور- دنشال- مركز دمنهور.
12. عوض حمد- قرية عوض حمد- مركز دمنهور.
13. علي سعد- قرية سعد منية عطية- مركز دمنهور.
14. البكساوي- البكساوي- إيتاي البارود.
15. عبد الرازق رواش- البستان- الدلنجات.
16. حمودة- قرية حمودة البستان- الدلنجات.
17. الشرقي- قرية جزاير عيسى- الدلنجات.

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف أسوان.
18. خالد بن الوليد- أبو الريش قبلي- الخلاصاب.
مديرية أوقاف البحيرة
19. التوبة- مدينة دمنهور.

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