الأوقاف تعلن افتتاح 19 مسجدًا جديدًا بالمحافظات.. الجمعة

وفيما يلى قائمة بأسماء المساجد المقرر افتتاحها فى كل محافظة:



مديرية أوقاف قنا



مديرية أوقاف المنوفية



مديرية أوقاف أسوان



مديرية أوقاف البحيرة



ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:



تفتتح وزارة الأوقاف، الجمعة المقبل، 19 مسجدًا جديدًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (951) مسجدًا حتى تاريخه.أولًا: مساجد الافتتاحات:مديرية أوقاف الأقصر1. الرحمة- شارع الإسطبل- إسنا.2. بلال بن رباح بنجع خليدي- منشأة العماري.3. نور الإيمان- مدينة قوص.4. عباد الرحمن- خزام- قوص.5. الرحمن نجع الحجيري- قفط.6. أبو الحسن الشاذلي- القلعة- فقط.7. الخلفاء الراشدين- كرم عمران- قنا.8. المغفرة- ميت أبو الكوم- مركز تلا.مديرية أوقاف الغربية9. يوسف الصديق- كتامة بسيون.10. السلام- أبو الريش بحري- المليقطة.11. النور- دنشال- مركز دمنهور.12. عوض حمد- قرية عوض حمد- مركز دمنهور.13. علي سعد- قرية سعد منية عطية- مركز دمنهور.14. البكساوي- البكساوي- إيتاي البارود.15. عبد الرازق رواش- البستان- الدلنجات.16. حمودة- قرية حمودة البستان- الدلنجات.17. الشرقي- قرية جزاير عيسى- الدلنجات.مديرية أوقاف أسوان.18. خالد بن الوليد- أبو الريش قبلي- الخلاصاب.مديرية أوقاف البحيرة19. التوبة- مدينة دمنهور.