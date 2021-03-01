نقل الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إلى مستشفى آخر لإجراء فحوص على القلب

قال قصر بكنجهام إن الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، البالغ من العمر 99 عاما، نُقل إلى مستشفى آخر في وسط لندن، اليوم الاثنين، لإجراء فحوص تتعلق بمشكلة في القلب كانت موجودة من قبل، وللعلاج من عدوى.وأدخل فيليب، دوق إدنبرة، مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص في لندن قبل نحو أسبوعين لتلقي العلاج من عدوى لم يتم الكشف عنها لا علاقة لها بمرض كوفيد- 19.وقال قصر بكنجهام، اليوم الاثنين، إن الأمير نقل إلى مستشفى سانت بارثولوميو، وهو مركز متميز لرعاية القلب، لمزيد من العلاج والمراقبة.