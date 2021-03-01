تحرير 37 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بحى جنوب المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم، حملة لمتابعة تنفيذ تعليمات رئاسة الوزراء لمتابعة الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد في المواصلات العامة والمقاهي وبالمطاعم، أسفرت عن تحرير 37 محضرا لعدم ارتداء الكمامة.كان الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، قاد اليوم حملة بحي جنوب مدينة المنيا رافقه خلالها أيمن حسانين، رئيس الحي لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 37 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة، وتم فرض الغرامات المقررة في هذا الشأن.قال نائب رئيس المدينة إن الحملة بدأت بالمرور على المقاهي والمحلات والصيدليات بحي جنوب المدينة وضمت كلا من محمد سلطان عضو المتابعة، وشريف حسين شئون قانونية، وياسر مدين مسئول الأمن.من ناحيته أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة، أن جهود الوحدة المحلية والأحياء والقرى التابعة بتنظيم دوريات مستمرة للمتابعة تطيبق الإجراءات الاحتزارية الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض التجمعات وغلق أي محلات أو أسواق غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية.