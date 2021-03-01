الحكم 3 سنوات على الرئيس الفرنسي ساركوزي

حكم القضاء الفرنسي على الرئيس الفرنسي الأسبق «نيكولا ساركوزي» بالسجن 3 سنوات، منها سنة واحدة نافذة، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما تسمى قضية "التنصت".وأدين ساركوزى بوعده بمساعدة قاض سابق في الحصول على وظيفة في موناكو مقابل الحصول على معلومات سرية حول تحقيق استهدفه بمساعدة خط هاتفي مسجل باسم بول بيسموث.من جانبه، نفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات، قائلا إنه كان ضحية مطاردة من قبل المدعين الماليين الذين استخدموا وسائل مفرطة للتطفل على شئونه.وبذلك، أصبح ساركوزي ثاني رئيس فرنسي يدان في ظل الجمهورية الخامسة بعد الرئيس الراحل جاك شيراك.جدير بالذكر، أنه أمام ساركوزي عشرة أيام لاستئناف الحكم.