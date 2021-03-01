أوكرانيا: نجاح الإصلاح القضائى يعجل الإدماج فى الاتحاد الأوروبى والناتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن نجاح عملية الإصلاح القضائي في أوكرانيا سيعمل على تعجيل إدماج البلاد في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو".وشدد "زيلينسكي"- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- على أن ضمان حقوق المواطنين الأوكرانيين في المحكمة العادلة والمستقلة يعد مبدأ أساسيًا في أي دولة ديمقراطية.وأضاف "أن بلادنا قد يكون لديها أفضل هيئات مكافحة للفساد في العالم، إلا أنها تفقد معناها، إذا تجنب المسئولون الفاسدون العقاب العادل في المحاكم، فعلى المستوى التشريعي، بإمكان أوكرانيا أن توفر أفضل الظروف لجذب الاستثمار، ولكن لن ينجح الأمر إذا لم يتسطع المستثمر أن يحمي استثماراته في المحكمة".