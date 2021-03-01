محافظ مطروح يشهد احتفالية اليوم العالمي للحماية المدنية (فيديو)

نظمت قوات الحماية المدنية بمطروح احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، وذلك في مقر الإدارة، وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، العميد محمد باسم مدير إدارة الحماية المدنية، اللواء أيمن الشامي حكمدار مديرية أمن مطروح، اللواء عبدالغني حمادة مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة، اللواء خالد حماد مساعد مدير الأمن للشئون المالية وممثلي الأزهر والكنيسة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ووقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء ثم عرض مجهودات الحماية المدنية خلال عام من خلال فيلم وثائقي قصير.وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أقسام إدارة الحماية المدنية والتي تضمنت "قسم الإطفاء، قسم الإنقاذ النهري، قسم الانقاذ البري، قسم المفرقعات"، مشيدا بمعدات الحماية المدنية وعملهم الفعال في إدارة الأزمات بالمحافظة.