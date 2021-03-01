عباس يصدر مرسومًا بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات الفلسطينية

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، مرسوما رئاسيا بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، برئاسة قاضي المحكمة العليا محكمة النقض إيمان ناصر الدين.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن المحكمة تضم في عضويتها 8 قضاة آخرين من المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية.وأشارت "وفا" إلى أن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات يأتي بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقًا لأحكام القانون.