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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تؤكد استعدادها للتعاون مع اليمن بشأن تأهيل وتدريب الدبلوماسيين

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:34 م
الشيخ عبدالله آل
الشيخ عبدالله آل خليفة
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أكدت البحرين استعدادها للتعاون الأكاديمي مع اليمن بشأن تأهيل وتدريب الدبلوماسيين اليمنيين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية البحريني للشئون الدولية، الشيخ عبدالله آل خليفة، مع وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وذلك بحضور المدير التنفيذي لأكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية، الدكتورة الشيخة منيرة آل خليفة.

واطلع الوزير اليمني على أعمال الأكاديمية وإنجازاتها وبرامجها التدريبية والتأهيلية للدبلوماسيين ومرافقها من المكتبة والقاعات الدراسية والأساليب التعليمية التي تقدم للمتدربين.

بدورها، استعرضت المدير التنفيذي للأكاديمية شرحًا مفصلًا حول الدورات والبرامج التي تقدمها الأكاديمية لتأهيل وتدريب الدبلوماسيين وصقل مهاراتهم الدبلوماسية والإدارية، مبدية استعدادها التعاون الأكاديمي بين وزارتي خارجية البلدين في تأهيل وتدريب الدبلوماسيين اليمنيين.

من جانبه، أشاد الوزير اليمني بالدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية الدبلوماسية في تأهيل وتدريب الدبلوماسيين في صقل مهاراتهم وقدراتهم، مؤكدًا أهمية التعاون مع أكاديمية محمد بن مبارك في تدريب وتأهيل الدبلوماسيين المبتدئين ورفع كفاءة الكادر الدبلوماسي اليمني.

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