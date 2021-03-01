الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 12

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على خليج السويس، ومائل للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وشديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبًا)، وتتكون شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة غربًا وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه 2 إلى 2.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 21 12الإسكندرية 19 12وادى النطرون 20 11طنطا 20 11شبين الكوم 21 12دمنهور 20 12بلطيم 20 13مطروح 19 12السلوم 18 08سيوة 21 08بورسعيد 20 13دمياط 20 12الزقازيق 21 12المنصورة 20 11الإسماعيلية 21 12السويس 21 13العريش 19 10رفح 19 09رأس سدر 21 11نخل 19 06نويبع 23 14طابا 22 13كاترين 17 03الطور 23 12شرم الشيخ 24 15الغردقة 24 14مرسى علم 23 15الفيوم 21 10بنى سويف 21 09المنيا 21 08أسيوط 22 09سوهاج 24 10قنا 25 10الأقصر 26 10أسوان 26 11إدفو 26 11أبوسمبل 26 10الوادى الجديد 25 09شلاتين 27 15أبو رماد 27 15حلايب 26 16رأس حدربة 26 17