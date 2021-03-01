الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 12
الإثنين 01/مارس/2021 - 03:20 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على خليج السويس، ومائل للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وشديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.
وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبًا)، وتتكون شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة غربًا وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه 2 إلى 2.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
الإسكندرية 19 12
وادى النطرون 20 11
طنطا 20 11
شبين الكوم 21 12
دمنهور 20 12
بلطيم 20 13
مطروح 19 12
السلوم 18 08
سيوة 21 08
بورسعيد 20 13
دمياط 20 12
الزقازيق 21 12
المنصورة 20 11
الإسماعيلية 21 12
السويس 21 13
العريش 19 10
رفح 19 09
رأس سدر 21 11
نخل 19 06
نويبع 23 14
طابا 22 13
كاترين 17 03
الطور 23 12
شرم الشيخ 24 15
الغردقة 24 14
مرسى علم 23 15
الفيوم 21 10
بنى سويف 21 09
المنيا 21 08
أسيوط 22 09
سوهاج 24 10
قنا 25 10
الأقصر 26 10
أسوان 26 11
إدفو 26 11
أبوسمبل 26 10
الوادى الجديد 25 09
شلاتين 27 15
أبو رماد 27 15
حلايب 26 16
رأس حدربة 26 17
وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبًا)، وتتكون شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة غربًا وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه 2 إلى 2.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
الإسكندرية 19 12
وادى النطرون 20 11
طنطا 20 11
شبين الكوم 21 12
دمنهور 20 12
بلطيم 20 13
مطروح 19 12
السلوم 18 08
سيوة 21 08
بورسعيد 20 13
دمياط 20 12
الزقازيق 21 12
المنصورة 20 11
الإسماعيلية 21 12
السويس 21 13
العريش 19 10
رفح 19 09
رأس سدر 21 11
نخل 19 06
نويبع 23 14
طابا 22 13
كاترين 17 03
الطور 23 12
شرم الشيخ 24 15
الغردقة 24 14
مرسى علم 23 15
الفيوم 21 10
بنى سويف 21 09
المنيا 21 08
أسيوط 22 09
سوهاج 24 10
قنا 25 10
الأقصر 26 10
أسوان 26 11
إدفو 26 11
أبوسمبل 26 10
الوادى الجديد 25 09
شلاتين 27 15
أبو رماد 27 15
حلايب 26 16
رأس حدربة 26 17