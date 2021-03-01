بوريس جونسون: ندرس فرض إجراءات صارمة على مهربي البشر

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن حكومة بلاده تدرس فرض إجراءات صارمة على مهربي البشر الذين يجلبون المهاجرين غير الشرعيين عبر القناة الإنجليزية.وقال رئيس الوزراء البريطاني للصحفيين، اليوم الاثنين، "إنه أمر شنيع أن العصابات ومهربي البشر وهؤلاء البلطجية ما زالوا يعرضون حياة الناس للخطر كما هم، ويأخذون المال لمساعدة الناس على عبور القناة بواسطة زوارق غير صالحة للإبحار، مما يعرض حياتهم للخطر"، وذلك حسب ما نقلته وكالة أنباء "بي. إيه ميديا" البريطانية.وأوضح "جونسون": "إن ما سنفعله هو تغليظ العقوبات بكل تأكيد، دون أي رحمة، ضد أي شخص متورط في هذا النوع من تهريب البشر عبر القناة والاتجار بهم".