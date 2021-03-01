الحكم على رئيس فرنسا السابق ساركوزى بالسجن 3 سنوات

حكم على الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي بالسجن 3 سنوات، 2 منها مع وقف التنفيذ في قضية فساد، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.وبدأت رئيسة الغرفة الثانية والثلاثين في محكمة جنايات باريس كريستين مي، في قراءة قرارها عند الساعة 1:30 ظهرًا، وحددت ما إذا كان رئيس الدولة السابق مُدانًا بجرائم الفساد واستغلال النفوذ المتهم بها.في 8 ديسمبر، طالب مكتب المدعي المالي الوطني، بسجن الرئيس السابق البالغ من العمر 66 عامًا لمدة أربع سنوات، اثنتين منها نافذتين، بعد أن اعتبر أن سمعة المنصب الرئاسي قد "تضررت" بسبب هذه القضية ذات التأثير"المدمر".