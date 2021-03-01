صور حريق شقة بجوار كوبري فيصل

حصل "الدستور" على صور حريق التهم شقة بفيصل، وأسفر عن مصرع طفلة.ولقيت طفلة مصرعها، بينما أنقذت قوات الحماية المدنية شقيقيها بعد نشوب حريق داخل شقتهم في فيصل، وأخمدت قوات الإطفاء النيران قبل امتدادها لباقي العقار.تلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل عقار سكني في منطقة فيصل، فدفع اللواء هشام صادق، مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، بـ٣ سيارات إطفاء على الفور لإخماد الحريق.وتبين أن النيران اندلعت في شقة سكنية بسبب حدوث ماس كهربائي وبداخل الشقة ٣ أطفال أشقاء، نجحت القوات في إخراجهم، وتبين مصرع أحدهم، طفلة تبلغ من العمر عامين نتيجة إصابتها بالاختناق.وكشفت التحريات عن أن والدة الأطفال تركتهم داخل الشقة لشراء بعض متطلبات المنزل ونشب الحريق.تمت عمليات الإخماد والتبريد، وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.