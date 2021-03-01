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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عبير عصام رئيسًا للجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بشعبة التطوير العقارى

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:31 م
عبير عصام
عبير عصام
علا العلاف
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اختار مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عبير عصام رئيسا للجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، في الاجتماع الأخير للشعبة برئاسه طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب.

وقالت عبير عصام، رئيس لجنة الصناعات الصغيرة، ورئيس الاتحاد العربي للتنمية العقارية، إن اللجنة وضعت نصب أعينها العديد من الملفات التي تهم المشاريع الصغيرة، بهدف دعم القطاع في الملف العقاري خلال الفترة المقبلة، على رأسها تفعيل خطط الشعبة ودعم المطورين العقاريين ودعم فكرة إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، ومناقشة سبل إشراك أعضاء جدد.

ووضعت عصام عددًا من المحاور المهمة للجنة على أن تبدأ في تنفيذها في القريب العاجل، جاء على رأس تلك المحاور تجهيز زيارة لمجلس إدارة الشعبة لمحافظة أسوان، لاستعراض أهم الفرص الاستثمارية بالمحافظة، بالإضافة إلى دعم سبل التعاون مع جمعية الصناعات الصغيرة بمدينة 6 أكتوبر، حيث كانت قد تقدمت الجمعية في وقت سابق لهيئة المجتمعات العمرانية لعمل منطقة صناعية على مساحة 2 مليون متر في مدينة 6 أكتوبر الجديدة، ودفعت 10% من قيمة الأرض.

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