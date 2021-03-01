3599 إصابة و22 وفاة بكورونا فى العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 3599 إصابة جديدة و22 حالة وفاة بفيروس "كورونا".وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الاثنين، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 699 ألفًا و88 حالة.. فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 13 ألفًا و428 حالة.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 3708 حالات شفاء من الفيروس؛ ليرتفع العدد الكلي لحالات الشفاء إلى 639 ألفًا و639 حالة.