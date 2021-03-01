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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلطنة عمان تُقرر إغلاق الأنشطة التجارية في جميع المحافظات

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:36 م
سلطنة عمان
سلطنة عمان
نيفين أشرف
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قررت اللجنة العليا للتعامل مع التطورات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد بسلطنة عمان، اليوم الإثنين، إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة، من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا، وذلك اعتبارًا من مساء يوم الخميس 4 مارس الجاري، حتى صباح يوم السبت 20 مارس.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا، الذي عُقِدَ اليوم، برئاسة وزير الداخلية العماني، حمود بن فيصل البوسعيدي، وبحضور أعضاء اللجنة بالسلطنة، لمتابعة تطورات الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.

ويشمل قرار الإغلاق المُشار إليه بالسلطنة المطاعم والمقاهي داخل المنشآت السياحيّة، إضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل، وتُستثنى من الإغلاق محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة.

كما أقرت اللجنة استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعلم عن بُعد، خلال الفترة من يوم الأحد 7 مارس، وحتى يوم الخميس 11 مارس، على أن يتم خلال هذه الفترة تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي بالسلطنة.

وشددت اللجنة على خطورة المرحلة الحالية التي ينتشر فيها الوباء على المستويين المحلي والعالمي، داعيةً الجميع إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، كما دعت اللجنة العليا بالسلطنة الجميع إلى تجنب إقامة التجمعات التي تسببت في تفشي العدوى بشكل واسع وخطير لدى أوساط المجتمع.

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