إطلاق جوائز معرض القاهرة للكتاب 2021

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، إطلاق جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الثانية والخمسين لعام 2021، في 11 فرعا منها تسع مجالات للكبار، وهي: الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبي، كتاب الطفل، الكتاب العلمي، الدراسات الإنسانية، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 عاما هما: الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية.فضلا عن 4 جوائز أخرى تمنح مناصفة بين هيئة الكتاب وعدد من الهيئات الأخرى، وهي:- جائزة أفضل كتاب في التراث: تمنحها هيئة الكتاب مناصفة مع دار الكتب والوثائق القومية.- جائزة أفضل كتاب مترجم: وذلك مناصفة مع المركز القومي للترجمة.- جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل: مناصفة مع المركز القومي للترجمة.- جائزة أفضل كتاب في مجال السينما: مناصفة مع أكاديمية الفنون.ومن الشروط والقواعد العامة:1- أن يكون العمل طبعة أولى.2- أن يكون المؤلف مصري الجنسية.3- ألا يكون الكتاب مترجما، باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة.4- أن يكون الكتاب منشورا خلال عام 2020، ويتم اعتماد الكتاب سواء بتاريخ الطبعة أو رقم الإيداع إلى كون هذه الطبعة هي الأولى من هذا الكتاب.5- أن يتقدم المؤلف أو الناشر بـ3 نسخ من الكتاب المرشح.6- ألا يكون الكتاب قد حصل على جائزة اخرى.7- ألا يتقدم للجائزة من فاز بها قبل مرور 3 سنوات.8- يفتح باب التقدم للجائزة فور الإعلان عنها، وينتهي في آخر مارس 2021.9- يتم تقديم الأعمال بمبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب بصفة شخصية، أو من خلال البريد المسجل- 1194 كورنيش النيل- رملة بولاق- القاهرة.10- يقوم المتقدم بتوقيع إقرار بأن الكتاب طبعة أولى، وأنه لم يحصل على جائزة من قبل، وأن المؤلف لم يفز بجائزة المعرض خلال السنوات الثلاث المنقضية، وأن يرفق مع هذا الإقرار صورة من بطاقة الرقم القومي.11- تعلن النتائج في حفل توزيع الجوائز أثناء إقامة المعرض.