تحرير 12 محضرًا تموينيًا في حملة على الأسواق بالمنيا

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين المنيا برئاسة قطب التوني مدير عام الرقابة ومفتشون الإدارة وبالاشتراك مع ادارة تموين ابوقرقاص ومباحث تموين جنوب، حملة تموينية رقابية مكبرة بدائرة مركز ابوقرقاص أسفرت عن تحرير 12 محضر فى مجال متابعة الأسواق.قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أن المخالفات تنوعت بين 3 محاضر عدم اعلان عن اسعار و1 محضرعدم وجود شهادات صحية و4 محاضرحيازة وعرض سلع بدون بيانات ومحضر بدون ترخيص ومحضر غش تجارى ومحضر منتهى الصلاحية ومحضر تجار تموين، كما تم مصادرة 12 كيلو دهون و48 علبة عصير و11 برطمان عسل و3 علب عسل ابيض و162 قطعة باتيه و6 جراكن زيت طعام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.وأكد وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين تواصل تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، يوميا بهدف احكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين مؤكدا أن ذلك يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات التموينية والتي من شانها تحقق كافة سبل الرضا للمواطنين، حيث شدد محافظ المنيا علي ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات من اجل الارتقاء بالمجتمع.