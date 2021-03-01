رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 12 محضرًا تموينيًا في حملة على الأسواق بالمنيا

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:02 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
طباعة
شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين المنيا برئاسة قطب التوني مدير عام الرقابة ومفتشون الإدارة وبالاشتراك مع ادارة تموين ابوقرقاص ومباحث تموين جنوب، حملة تموينية رقابية مكبرة بدائرة مركز ابوقرقاص أسفرت عن تحرير 12 محضر فى مجال متابعة الأسواق.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أن المخالفات تنوعت بين 3 محاضر عدم اعلان عن اسعار و1 محضرعدم وجود شهادات صحية و4 محاضرحيازة وعرض سلع بدون بيانات ومحضر بدون ترخيص ومحضر غش تجارى ومحضر منتهى الصلاحية ومحضر تجار تموين، كما تم مصادرة 12 كيلو دهون و48 علبة عصير و11 برطمان عسل و3 علب عسل ابيض و162 قطعة باتيه و6 جراكن زيت طعام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين تواصل تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، يوميا بهدف احكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين مؤكدا أن ذلك يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات التموينية والتي من شانها تحقق كافة سبل الرضا للمواطنين، حيث شدد محافظ المنيا علي ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات من اجل الارتقاء بالمجتمع.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

الصور

image description

«تعليم دمياط»: 95% أدوا امتحان الصف الأول الثانوي

image description

التزام وانضباط بلجان الدراسات العليا بجامعة القناة (صور)

image description

سكرتير مساعد أسيوط يتفقد أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعي

image description

«طلابنا استجابوا للإجراءات الوقائية».. رئيس جامعة حلوان يشكر أبنائه (صور)

image description

الجمال يتفقد لجان امتحانات الفرق الثالثة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 12

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

الازدحام المروري بولاية نيجيرية يُهدر 4 تريليونات نيرة سنويًا

ارتفاع نسبة المواطنين المقتنعين بتلقي لقاح كورونا في العديد من البلدان

حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

التشكيلية وفاء ياديس تطلق معرض «سلام الأرض» للأطفال أونلاين

إطلاق جوائز معرض القاهرة للكتاب 2021

الموت يغيب الباحث السوري محمد مروان مراد عضو اتحاد الكتاب العرب

«ماركوتوللي» تحيي حفلا بالمركز الإيطالي بمناسبة يوم المرأة