الموت يغيب الباحث السوري محمد مروان مراد عضو اتحاد الكتاب العرب

غيب الموت الباحث السوري محمد مروان مراد عن عمر ناهز الـ87 عاما في دمشق.وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الإثنين، أن الراحل من مواليد حي القيمرية الدمشقي سنة 1934 حاصل على إجازة في التاريخ من جامعة دمشق سنة 1963، وهو عضو بجمعية البحوث في اتحاد الكتاب العرب.وأوضحت "سانا"، أن "مروان" تميز بنتاجه الغزير في الأدب والتاريخ وقصص الأطفال؛ فصدرت له مؤلفات عدة منها: رحلة في عالم المعاقين ومبدعون في ذاكرة الوطن وجواهر البيان العربي ودمشق سجل الإبداع الفكري وأعلام الكشف والاختراع.ونال مراد جوائز عدة في مجال أدب الأطفال من الإمارات والصين، وكان صاحب حضور دائم في المجلات والدوريات الثقافية السورية والعربية فضلا عن مشاركاته المتواصلة في الأنشطة والمهرجانات التي تنظمه وزارة الثقافة ومؤسساتها.