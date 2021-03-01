سلطنة عُمان: إغلاق الأنشطة التجارية بدءا من الخميس
الإثنين 01/مارس/2021 - 03:37 م
منار أحمدطباعة
أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الإثنين، عن إغلاق الأنشطة التجارية من 8 مساء حتى 5 صباحا بداية من الخميس حتى 20 مارس، وفقا لقناة العربية الإخبارية.
وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان عن تسجيل 312 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "19 -Covid" الوبائي.
وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن عدد الحالات المصابة المؤكدة بالفيروس يرتفع بذلك إلى 141.808 ألف حالة.
وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 1.577 ألف حالة بتسجيل 7 حالات وفاة جديدة.
وتابعت الوزارة أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 132.685 ألف حالة، بتماثل 226 حالة للشفاء من الفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان عن تسجيل 312 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "19 -Covid" الوبائي.
وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن عدد الحالات المصابة المؤكدة بالفيروس يرتفع بذلك إلى 141.808 ألف حالة.
وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 1.577 ألف حالة بتسجيل 7 حالات وفاة جديدة.
وتابعت الوزارة أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 132.685 ألف حالة، بتماثل 226 حالة للشفاء من الفيروس.