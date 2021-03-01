سلطنة عُمان: إغلاق الأنشطة التجارية بدءا من الخميس

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الإثنين، عن إغلاق الأنشطة التجارية من 8 مساء حتى 5 صباحا بداية من الخميس حتى 20 مارس، وفقا لقناة العربية الإخبارية.وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان عن تسجيل 312 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "19 -Covid" الوبائي.وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن عدد الحالات المصابة المؤكدة بالفيروس يرتفع بذلك إلى 141.808 ألف حالة.وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 1.577 ألف حالة بتسجيل 7 حالات وفاة جديدة.وتابعت الوزارة أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 132.685 ألف حالة، بتماثل 226 حالة للشفاء من الفيروس.