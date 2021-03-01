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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مواطنون بقرية سنهور البحيرة: «لولا السيسي مش هنشوف حياة كريمة» (فيديو)

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:58 م
قرية سنهور البحيرة
قرية سنهور البحيرة
أحمد أبوالمحاسن ـ معوض هويدي
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حالة من الفرحة والسعادة انتابت مواطني قرية سنهور مركز دمنهور محافظة البحيرة، عقب إدراج القرية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، وبدء تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

"الدستور" زارت القرية لرصد ومعايشة فرحة المواطنين، عقب إدراج قريتهم، وإدخال المشروعات التي حرموا منها كثيرا خلال السنوات الماضية، حبهم الشديد للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تبنى المبادرة وكلف الحكومة بتنفيذها.

وأكد محمود محمد الهواري، أحد مواطني القرية، أن المبادرة جاءت في الوقت المناسب، وأن أهالي القرية عانوا كثيرا خلال الفترة الماضية، نظرا لتردي الخدمات، وغياب التطوير، الذي أدى إلى تهالك الطرق، وانقطاع المياة لفترات طويلة.

وأشاد الهواري، بجهود الرئيس والحكومة، قائلا: أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يشعر دائما بالمواطنين، ويقدر ما يحتاجه كل فرد في مختلف محافظات مصر.

من جانبه، أكد إبراهيم حبليزه، أحد الشخصيات البارزة في القرية، أنه لولا تدخل الرئيس ما كانت "حياة كريمة"، وأن الحكومة بدأت فعليا في تطبيق قرارات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة رفع العبء عن المواطنين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة قائلا: "تحيا مصر وتحيا عوامل التنمية".

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