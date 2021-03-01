دورة تثقيفية باتحاد العمال للعاملات حول الممارسة السياسية والمبادرات القومية

ينظم الاتحاد العام العام لنقابات عمال مصر، غدا الثلاثاء، الدورة التثقيفية الأولى حول الممارسة السياسية في إطار الاستعداد لانتخابات المجالس المحلية، وذلك بمدينة الفيوم، التى ستشمل كافة العاملات بمواقع العمل بالمحافظات.وقالت فاتن السناوي، القائم بأعمال سكرتارية المرأة العاملة والطفل بالاتحاد، إن الدورة تعقد بإشراف سعيد النقيب النائب الأول لرئيس الاتحاد العام وبمشاركة مؤسسة القادة للعلوم الإدارية برئاسة الدكتور أحمد الشريف رئيس الأمناء.وتهدف الدورة إلى نشر الوعى السياسي داخل الأوساط العمالية والتأكيد على دور العاملات فى العمل والتطبيق الأمثل للمبادرات الاجتماعية والصحية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.