الاتحاد الأوروبي يتعهد بـ95 مليون يورو لدعم اليمن

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستخصص 95 مليون يورو (114.4 مليون دولار) كمساعدات إنسانية هذا العام لليمن، وذلك قبل اجتماع للمانحين الدوليين لدعم البلاد.وتهدف المساعدات إلى "توفير الاحتياجات الأكثر إلحاحا" لليمنيين، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والمساعدة المالية والمياه والصرف الصحي والتعليم وغيرها من أشكال الدعم المنقذ للحياة.وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز ليناركيتش إن "التمويل الجديد من الاتحاد الأوروبي سيكون ضروريا للحفاظ على المساعدات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص، الذين أنهكهم عام كارثي شهد أعمال قتل وجائحة كورونا والمزيد من الانهيار الاقتصادي".