موعد نتيجة الاعلان الرابع عشر لشقق الاسكان الاجتماعي

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاثنين 1-3-2021، موعد نتيجة الاعلان الرابع عشر لشقق الاسكان الاجتماعي مبادرة سكن لكل المصريين والذي لم يعلن حتى الان حيث يتم الانتظار لمعرفة الموعد ونتيجة الشقق بإرسال رسالة نصية وفق ما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي وسترسل الرسائل عبر هاتف المتقدم بعد فرز الطلبات وتعتمد الأولوية على جدية الحجز للوحدات ودعت المواطنين ممن تقدموا بعدم غلق الهاتف الذي تم تسجيل البيانات به أثناء التقديم.

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعى الاعلان الرابع عشر

1 - تسجيل الدخول إلى رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من قبل المتقدم للحصول على وحدة سكنية www.shmff.gov.eg



2 - تسجيل الرقم القومي الخاص بالمواطن المتقدم

3 - كلمة السر.

4 - اضغط على زر تسجيل الدخول.

5 - إنشاء حساب جديد على الموقع.

6 - اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.



موقف حجز وحدات الإسكان الاجتماعي



2 - تسجيل مستخدم جديد.

3 - تسجيل الدخول.

4 - قراءة كراسة الشروط

5 - موقف الحجز. 1 - الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان من خلال الرابط التالي: www.mhuc.gov.eg 2 - تسجيل مستخدم جديد.3 - تسجيل الدخول.4 - قراءة كراسة الشروط5 - موقف الحجز.

6 - الضغط على استخراج رقم استمارة

7 - تحويل المبلغ المطلوب.

8 - الدخول مرة أخرى لاختيار الوحدة أو الأرض التي ترغب بها عند فتح باب الحجز.

موعد نتيجة الإعلان الرابع عشر لشقق الاسكان الاجتماعي مبادرة سكن لكل المصريين، تصدر محركات البحث العالمي "جوجل" مؤخرا وذلك بعد ان اعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الإعلان 14 طرح حوالي 100 ألف وحدة سكنية.وينتظر المواطنون نتيجة الاعلان الرابع عشر لشقق الاسكان الاجتماعي التي طرحتها الدولة لمحدودي الدخل في جميع المحافظات المصرية، وفقا لعدد من الشروط تم إعلانها خلال كراسة الشروط التي تم الإعلان عنها ضمن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية "مليون وحدة" لتوفير السكن للمواطنين من منطبقي الشروط المعلنة، وقد تقدم لحجز الوحدات عدد كبير من المواطنين للحصول على الشقق والوحدات السكنية المطروحة.