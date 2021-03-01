البرلمان يبدأ مناقشة اتفاقية مصر وإيطاليا بشأن مدينة الروبيكى للجلود

بدأ مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، المتعلق بقرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2021 م، بشأن الموافقة على الاتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية إيطاليا.وتأتي الاتفاقية في إطار برنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود، الموقع في القاهرة بتاريخ 2-11-2020، ويتضمن برنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود عدد من الأحكام، منها تقدم الحكومة الإيطالية بمقتضى هذه الاتفاقية منحة بإجمالى مبلغ 6 ملايين يورو لتنفيذ البرنامج، وكذلك اختيار الطرف الإيطالي شركة مراجعة لمباشرة إجراءات المشتريات والمعاملات المالية المتعلقة بتنفيذ البرنامج.