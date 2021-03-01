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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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7 مارس.. إقامة مؤتمر «رؤى وآفاق التمريض المستقبلية لمواجهة الكوارث» بطنطا

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:56 م
جريدة الدستور
حسام فوزى جبر - شريف عبد الغنى
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أعلنت كلية التمريض جامعة طنطا، عن إقامة المؤتمر الدولي التاسع 2021 تحت عنوان "رؤى وآفاق التمريض المستقبلية لمواجهة الكوارث والأزمات الصحية"، فى الفترة من 7-8 مارس، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور محمود أحمد زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أكدت الدكتورة عفاف عبدالعزيز بصل، عميد كلية التمريض جامعة طنطا، أن أهداف المؤتمر الرئيسية التي تنقسم إلى شقين هما، أهم التحديات للأزمات والكوارث الصحة والاستراتيجيات المحلية والإقليمية والدولية لمواجهة الأزمات والكوارث الصحية.

كما أضافت أيضًا عرض المواضيع الرئيسية للمؤتمر التي تبدأ بطرح أهم التحديات التى تواجه الفريق الطبى أثناء الأزمات والكوارث الصحية، ثم الأزمات الصحية المختلفة وكيفية إدارتها، ومن ثم تقنيات جديدة للتخفيف من تأثير الكوارث على منظمة الرعاية الصحية، وأخيرًا التعلم الإلكتروني في المجال الصحي "التحديات والحلول".

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