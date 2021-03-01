دورات مجانية للشباب على المهن الفندقية والكهرباء والتكييف بالمنيا

أعلنت مديرية القوى العاملة بالمنيا، عن بدء تلقي طلبات الراغبين للالتحاق بالدورات التدريبية للشباب على المهن الفندقية والكهرباء والتكييف، وذلك تنفيذًا لخطة التدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل، وبالتعاون مع جمعية الصعيد للتربية والتنمية، وذلك بمقر مديرية القوي العاملة بالمنيا بجوار مدرسة ناصف الإعدادية الإسلامية بإدارة بحوث العمالة بالدور الخامس.وأوضحت المديرية أن هناك مميزات تتضمنها هذه الدورات منها أنها مجانية ويقوم بالتدريب فيها مدربين متخصصين وتمنح شهادات معتمدة وتقوم بتأهيل وتشغيل الشباب الراغبين في العمل وتقوم بتوفير الزي والخامات للمتدربين.وتضمنت شروط الألتحاق بهذه الدورات التدريبية ألا يقل السن عن 18 عامًا ولا يزيد على 40 عامًا وأن يكون المتقدم حاصلًا على مرحلة تعليمية منتهية أو الإعدادية ويجيد والقراءة والكتابة وأن يكون متفرغًا بالكامل ولا يعمل.