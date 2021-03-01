«التموين»: طرح الدواجن بـ24 جنيهًا للمستهلك

قال المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات بوزارة التموين، إن هناك استقرارًا في أسعار الدواجن المحلية، حيث يتم طرح سعر المزرعة حاليًا للدواجن بـ24 جنيهًا لطرحها بـ28 جنيهًا للمستهلك، لافتًا إلى أن أسعار الدواجن يوميًا تخضع لمؤشرات بورصة الدواجن.وأضاف "خليل"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك أرصدة احتياطية من الدواجن تكفي لمدة 13 شهرًا بجانب التعاقدات الجديدة حاليًا استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.وتابع، أن الإنتاج المحلي في المزارع بلغ نحو مليار و600 مليون دجاجة سنويا، تحقق اكتفاء ذاتيًا من الدواجن بنسبة ترتفع إلى 98%، وهو أعلى معدلات الإنتاج تكفي معدلات السحب والاستهلاك.