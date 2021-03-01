تجديد حبس المتهمين بإصابة شخص في مشاجرة بالسلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الاثنين، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بإصابة شخص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمدينة السلام محافظة القاهرة.وكشفت التحقيقات نشوب مشاجرة بين الطرفين على أحد المقاهي لقيام المجنى عليه بسب أحد المتهمين فقام المتهمون بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض.بداية الواقعة كانت عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام تفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدائرة القسم، وإصابة شخص، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.