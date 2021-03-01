«العدل للدراسات الاقتصادية»: تطوير النصر للسيارات يسام في دعم الصناعة المحلية

قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن صناعة السيارات الكهربائية في مصر والتي سيتم طرحها في منتصف عام 2022 سيكون لها مردود إيجابي على الأصعدة الاقتصادية والبيئية والانتاجية في البلاد.وأضاف في تصريح لـ"الدستور" أن تحول نظام تشغيل السيارات من خلال الوقود إلى نظام التشغيل كهربائيا بالطبع يسهم في خفض الكثير من تكاليف الوقود، إلى جانب تخفيض مستوى التلوث والحفاظ على النظام البيئي، ما يخدم كثير من القطاعات الاقتصادية ويوفر مناخ انتاجي أمن في ظل استخدام طاقة نظيفة مثل الطاقة الكهربائية.وأشار إلى أهمية الإسراع في تأسيس مركز للبحوث والتطوير والذي يعمل على تعظيم نسبة المكون المحلي لصناعة السيارات في مصر، مؤكدا على ضرورة توطين كل ما يحتاجه الإنتاج المحلي لخفض فاتورة الاستيراد قدر الإمكان ولدخول مصر في سباق عالمي في مجال صناعة السيارات الكهربائية ولفتح بوابة للتصدير إلى افريقيا والدول المجاورة.