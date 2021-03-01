اقتصادية قناة السويس: 25 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين.كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة.وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.