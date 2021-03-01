وزير الإعلام اليمني يدين استهداف الحوثيين الأحياء السكنية في مأرب

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الإثنين، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف الأحياء السكنية والمدنيين في مدينة مأرب اليمنية، محملًا الحوثيين كامل المسئولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية فى اليمن.وقال الإرياني، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "ندين ونستنكر بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف الأحياء السكنية والمدنيين في مدينة مأرب، وآخرها استهدافها حي الروضة المكتظ بالسكان والنازحين بصاروخ باليستي- إيراني الصنع- والذي أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة سبعة آخرين، وتضرر عدد من المنازل".وأضاف: "الاستهداف الذي استبق بساعات اجتماع لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، جاء في ظل تصعيد متواصل من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف جبهات محافظة مأرب، التي تضم أكبر مجمع لمخيمات النزوح والأسر النازحة من عنف الميليشيا بقرابة (2.231.000) نازح، يشكلون 60% من إجمالي النازحين".وتابع: "نحمل ميليشيا الحوثى كامل المسئولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية فى اليمن جراء الانقلاب، والتصعيد المتواصل فى مأرب، ورفضها الحلول السلمية للأزمة، واستمرارها في تعطيل الجهود الإنسانية وإيصال المساعدات للمحتاجين في مناطق سيطرتها، وسرقتها الغذاء من أفواه الجوعى لتمويل المجهود الحربي".