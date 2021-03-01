34377 طالبًا أدوا امتحانات الإنجليزى والجغرافيا بالبحيرة

أكد ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن الامتحانات قد سادها جو من الهدوء في يومها الثالث، حيث أدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات في مادتي اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا ويبلغ عددهم 34377 طالبًا في 119 مدرسة على مستوى 18 إدارة تعليمية.وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة إلى أن عدد تلاميذ الصف الخامس الابتدائي الذين قاموا بأداء الامتحان المجمع اليوم 138909 تلاميذ في 1390 مدرسة على مستوى 18 إدارة تعليمية، مشيرًا بمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية التي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل كل إدارة تعليمية وأن عملية الدخول لمنصة الامتحانات سارت بسهولة ويسر، وتم توفير كل وسائل الأمن والهدوء والسلامة واتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة وتذليل كل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بشكل متباعد والالتزام بالتعقيم قبل دخول اللجان والتنبيه على عدم استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان.يأتى ذلك بناءً على توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف المتابعة الميدانية للوقوف علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2020-2021 والتأكد من اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وحسن سير الامتحانات بيسر وسهولة وتذليل ما يعترضها من معوقات.