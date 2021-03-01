رئيس غانا أول متلق للقاح كورونا في العالم من كوفاكس

تلقى رئيس غانا "نانا أكوفو أدو" اليوم الاثنين لقاح فيروس كورونا، ليصبح أول رئيس في العالم يتلقى اللقاح من مبادرة كوفاكس العالمية لشراء وتوزيع التطعيمات مجانًا على الدول الفقيرة.وقال الرئيس - البالغ من العمر 76 عامًا قبل أن يحصل على جرعة من لقاح أكسفورد أسترازينيكا - إنه من المهم أن يقدم مثالًا على أن اللقاح آمن عن طريق أن يكون أول من يحصل عليه، حتى يشعر جميع المواطنين في غانا بالاطمئنان عند الحصول على اللقاح.كما تلقت السيدة الأولى "ريبيكا أكوفو-أدو" اللقاح اليوم أيضًا، وذلك قبل يوم واحد من نشر باقي الجرعات البالغ عددها 600 ألف جرعة في جميع أنحاء البلاد.وسمحت هيئة الغذاء والدواء في غانا الشهر الماضي باستخدام لقاح أسترازينيكا الذي طورته جامعة أكسفورد الإنجليزية بالتعاون مع شركة أدوية هندية ولقاح سبوتنيك في الروسي، حيث تهدف الحكومة إلى استهداف 20 مليون من سكانها البالغ عددهم 30 مليونًا بحلول نهاية العام.وعلى الرغم من إطلاق حملة التطعيم، قال الرئيس إن جميع القيود الحالية للحد من انتشار الفيروس ستبقى سارية.