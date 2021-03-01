البورصة تخسر 1.4 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

هبطت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى ختام نعاملات اليوم الإثنين، ثاني معاملات الأسبوع وأول تداولات شهر مارس الجاري، بنحو جماعي بدعم من مبيعات المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.576 مليار جنيه.وتراجع مؤشر "إي جي إكس 30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 11521 نقطة، وهبط مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2330 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14140 نقطة، فيما زاد مؤشر "إي جى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4417 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2316 نقطة، وهبط مؤشر "إي جى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3351 نقطة.