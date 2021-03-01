الأنبا تادرس ينظم الخدمة لكهنة كنيسة الأنبا أنطونيوس بسيدني

قام الأنبا تادرس مطران بورسعيد والنائب البابوى لإيبارشية سيدني، بتنظيم الخدمة الكنيسة لكهنة كنيسة القديسان الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بحي جيلفورد غرب مدينة سيدنى عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا، على أن يكون الوكيل الأسبق للإيبارشية القمص تادرس سمعان الأب الروحي للكنيسة.وقال الأنبا تادرس في بيان له: إن الخدمات الكنيسة للناطقين باللغة العربية ومقرها الكنيسة الرئيسية ويسند مسئولياتها إلى كل من القمص مكاريوس إبراهيم والقس ساروفيم سيداروس، وسوف يعملون على تنظيم وإدارة الخدمات الكنيسة.وتابع: بالنسبة لخدمات الكنيسة للناطقين باللغة الإنجليزية ومقرها قاعة مدارس الأحد ويسند مسئولياتها من تنظيم وإدارة بالكامل للقمص سوريال حنا، ويشاركه الخدمة القمص شنودة منصور الذى يشغل منصب سكرتير عام مجلس كنائس ولاية نيو ساوث ويلز، مضيفا: على أن تستمر تاسونى فال حنا فى خدمة مدارس الأحد ودروس الخدمة الأخرى، وأن يلقى أطفال مدارس الأحد دروسهم بمبنى مدارس الأحد الجديد.