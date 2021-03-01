تونس تعلن التحقيق في دخول لقاحات كورونا بشكل غير رسمي

قالت رئاسة الحكومة في تونس اليوم الاثنين، إنها طلبت فتح تحقيق على خلفية دخول لقاحات مضادة لفيروس كورونا بشكل غير معلن رسميا إلى مسؤولين في الدولة.وكان مصدر من الرئاسة التونسية، في وقت سابق اليوم باستلام الرئاسة لألف جرعة كهبة من الإمارات أحالتها على الصحة العسكرية.وقالت المكلفة بالإعلام في الرئاسة ريم قاسم، إن الرئيس وعائلته وباقي المسؤولين في الديوان الرئاسي لم يستخدموا الجرعات.وتجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في تونس موجة انتفادات للمسؤولين الرسميين في مؤسسات الدولة بشأن وصول لقاحات بشكل غير معلن في وقت تأخرت فيه وصول الشحنات المقررة للشعب ودون أن تحدد السلطات موعدا رسميا لذلك حتى اليوم.