الحكم النهائي في طعون مرتضي منصور لرئاسة الزمالك 15 مارس

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، حجز الطعون المقامة من هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضى منصور، الرئيس السابق للنادي، يطلبا فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد حل مجلس إدارة نادى الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي، للحكم بجلسة 15 مارس المقبل.واختصمت الطعون التي حملت ارقام " 28873 - 28805 - 27666” إدارية عليا، وزير الشباب والرياضة، كما طلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الإدارة، بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.و تضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها، وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط، وقال زاده أن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون، مخطئا في تطبيقه وتأويله قاصرا في تسبيبه فاسدا في الاستدلال، ويتعين إلغائه.