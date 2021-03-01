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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بدء جلسة استئناف المتهمة بـ«سحل فتاة النزهة» على حبسها سنتين

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:46 م
جريدة الدستور
حسام التمساح _ اسلام قورة
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بدأت منذ قليل محكمة جنح مستأنف النزهة، اليوم، أولى جلسات استئناف المتهمة بدهس المجني عليها "ن. ش" بسيارتها على حكم حبسها سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه.

كانت تحقيقات نيابة النزهة، قد كشفت أن المتهمة سحلت المجني عليها لمدة 15 دقيقة منذ الاصطدام بها بشارع حسن المأمون بالحي الثامن بمدينة نصر، واستمر ذلك حتى سقوط الجثة أمام مسجد عبد الله محمد كامل بمكان شيراتون بدائرة قسم شرطة النزهة بمسافة تتعدى 5 كيلو متر.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة رفضت مناشدة المواطنين والمارة الوقوف بالسيارة، خوفا من التعدي عليها عقب الاصطدام بالمجني عليها، وتبين أن المتهمة تبلغ من العمر 19 سنة، وأثناء قيادتها سيارتها بسرعة جنونية لم تنتبه للمجني عليها واصطدمت بها وسحلتها حتي وفاتها.

و قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة 238 من قانون العقوبات، نصت على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله، أو رعونته، أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين، والقرارات، واللوائح، والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت إلى أن التهمة المسندة إلى المتهمة هي القتل وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر مرتبطة ببعضها، فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه الاتهامات وهي عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات، مع إيقاف سريان رخصة القيادة عملا بنص المادة 78 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980، و155 لسنة 1990، و121 لسنة 2008.

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