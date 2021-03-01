«تيك توك» تزيل أكثر من 89 مليون مقطع فيديو معظمها من أمريكا

أزالت شركة "تيك توك" (TikTok) العالمية، رائدة منصات مشاركة محتوى الفيديو عبر الهواتف الذكية، 13ر89 مليون مقطع فيديو من منصتها (بما لا يتجاوز 1% من المحتوى)، خلال النصف الثاني من عام 2020.وكشفت الشركة - في تقريرها المعني بالشفافية على منصتها والذي أصدرته مؤخرا - عن أن معظم المقاطع التي تم حذفها (78ر11 مليون مقطع فيديو)، كان من الولايات المتحدة الأمريكية، وأن 3ر83% منها تم إزالته قبل أن يحظى بأي نسب مشاهدة.وذكرت شبكة "زد دي نت" التقنية، أنه تم إزالة مقاطع الفيديو، التي تمثل أقل من 1% من جميع مقاطع الفيديو التي تم تحميلها على "تيك توك"، لانتهاكها مختلف الشروط المفصلة في أدلة المجتمع الصادرة عن الشركة أو شروط الخدمة الخاصة بها؛ وشمل ذلك سلامة القصر، والمحتوى العنيف والمصور، والأنشطة غير القانونية والسلع الخاضعة للرقابة، والانتحار والأنشطة الخطيرة، وفقًا لتقرير الشفافية الأخير والرابع خلال العام الماضي.وتم إزالة حوالي 4ر92% من مقاطع الفيديو قبل أن يبلغ المستخدمون عنها، و5ر93% من المقاطع في غضون 24 ساعة من نشرها. وتم غلق أكثر من 14ر6 مليون حساب على المنصة، بينما تم إزالة ما يقرب من 5ر9 مليون حساب مزعج "سبام" إلى جانب 23ر5 مليون مقطع فيديو نشرته هذه الحسابات. وتم إيقاف إنشاء حوالي 25ر173 مليون حساب من خلال الوسائل الآلية.وبالإضافة إلى ذلك، تم رفض أكثر من 5ر3 مليون إعلان أيضًا لانتهاكها سياسات الشركة الإعلانية وإرشاداتها، بحسب "تيك توك"، التي أشارت إلى أنها لا تقبل الإعلانات السياسية المدفوعة.وإلى جانب الولايات المتحدة، تمت إزالة حوالي 22ر8 مليون مقطع فيديو من باكستان، و51ر7 مليون من البرازيل، و75ر4 مليون من روسيا. وجاءت إندونيسيا في المركز الخامس من حيث عدد الإزالات عالميا، حيث تمت إزالة 86ر3 مليون مقطع فيديو.ومن بين الوكالات الحكومية التي قدمت طلبات لتقييد المحتوى أو إزالته على المنصة، تصدرت روسيا المجموعة بـ135 طلبًا، تليها باكستان بـ 97، وأستراليا بـ 32.كما قامت "تيك توك" المملوكة للعملاق "بايت دانس" (ByteDance) بتشغيل مركز معلومات لفيروس "كوفيد-19"، والذي قالت إنه سجل حوالي 63ر2 مليار مشاهدة في النصف الثاني من العام الماضي. وأشارت إلى أن عدد مرات مشاهدة إعلانات الخدمة العامة التي توجه المستخدمين إلى موقع منظمة الصحة العالمية ومواقع الصحة العامة المحلية بلغ أكثر من 01ر38 مليار مرة.وأضافت المنصة أنها أزالت 51 ألفا و505 مقاطع فيديو لترويجها لمعلومات خاطئة عن فيروس "كوفيد-19"، حيث تم إزالة 86% منها قبل أن يبلغ المستخدمون عنها، وكذلك 87% خلال 24 ساعة من تحميلها على المنصة. فيما لم يسجل حوالي 71٪ من تلك المقاطع أي مشاهدات قبل إزالتها.وكانت المنصة قد أعلنت في تقريرها السابق أنها أزالت خلال النصف الأول من عام 2020، أكثر من 54ر104 ملايين مقطع فيديو، حيث ساهمت الهند والولايات المتحدة بأكبر قدر من هذا المحتوى عند 68ر37 مليون للأولى، و82ر9 مليون للأخيرة.