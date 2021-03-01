المجلس الأوروبي يدعو إلى الحوار لحل الأزمة في جورجيا

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اليوم الإثنين، المعارضة والسلطات الجورجية إلى بذل كل الجهود "لخلخلة الوضع" فيما يغرق هذا البلد الواقع في القوقاز منذ أشهر في أزمة سياسية كبرى.وقال في تبليسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي إن "الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف الى تكثيف جهودهم لحلحلة الوضع والالتقاء لإيجاد أرضية تفاهم".وأضاف ميشال الذي كانت زيارته لجورجيا مرتقبة قبل تفاقم الأزمة السياسية في البلاد الأسبوع الماضي أن بروكسل "قلقة" ازاء "الازمة المتفاقمة في جورجيا".وجورجيا غارقة في أزمة منذ الانتخابات التشريعية في اكتوبر التي فاز فيها الحزب الحاكم بفارق طفيف لكن المعارضة نددت بحصول عمليات تزوير.