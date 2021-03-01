حبس 3 سرقوا تاكسي بالإكراه في السلام

أمرت نيابة السلام، اليوم الاثنين، بحبس المتهمين بسرقة تاكسي بالإكراه، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من سائق، يفيد بسرقة السيارة التاكسي الخاصة به بالإكراه على يد 3 أشخاص بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وبحوزتهم ( 2 سلاح أبيض "كتر، سنجة") وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة السيارة كرهًا عن قائدها تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم.وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة والمتهمين، واتهمهم بسرقته بالإكراه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.